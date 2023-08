Jérémy Doku rejoint Manchester City et Kevin De Bruyne

Doku, dont le montant du transfert avoisine les 65 millions d'euros selon plusieurs médias, a signé un contrat de cinq saisons avec les Cityzens.

Pur produit de la formation anderlechtoise, Jérémy Doku a évolué au Sporting de 2012 à 2019 chez les jeunes avant de faire ses premières armes avec l'équipe première en 2019. Un peu plus d'un an plus tard, avec 37 matchs, six buts et sept passes décisives à son actif, il est transféré pour 26 millions d'euros à Rennes. Il a joué à 92 reprises pour le club de Ligue 1 avec, à la clé, douze buts et dix assists. Cette saison, il a disputé deux rencontres avec Rennes et a inscrit un but (lors de la victoire 5-1 face au FC Metz). A l'heure actuelle, Doku n'a toujours pas remporté de trophée majeur avec un club.