Les Diables Rouges affronteront ce soir la Finlande. Des Hiboux finlandais qui vivent un véritable rêve, comme nous le raconte Johanna Vanamo. D'origine belge, elle vit en Finlande depuis toujours. Et soutiendra fermement les deux équipes.

Johanna Vanamo a toujours connu la Finlande. Elle a d'ailleurs la binationalité: son papa est Finlandais, sa maman est Belge. Devenue photographe gastronomique du côté d'Helsinki, Johanna vit un moment historique. Une histoire qui a commencé, pour sa famille, il y a près d'un demi-siècle. "Mes parents ont décidé, il y a plus de 40 ans, de s'installer en Finlande", nous raconte-t-elle. "Nous avons presque toujours vécu ici, avec mon frère et mes soeurs. Ce qui est marrant, c'est que nous avons tous trouvé des compagnons étrangers: un Anglais, un Allemand et un Français. Cela donne une bonne ambiance dans la famille, surtout pour l'Euro".

Je connais des gens qui ont attendu toute leur vie pour ceci

L'Euro 2020, c'est un moment très particulier pour la Finlande.

"L'extase totale"

La Finlande dispute en effet le premier grand tournoi de son histoire et est tombé dans une sorte d'euphorie, qui se poursuit plus fort que jamais depuis dix jours et l'entrée en lice de l'équipe dans le tournoi. "Euphorique serait un bon mot. Il ne faut même pas regarder les matchs pour savoir ce qu'il se passe", nous précise Johanna. "On entend les bruits, dans la rue, sur les terrasses, chez les voisins. Toute la Finlande se réveille pour supporter cette équipe. Jouer ce tournoi, c'est un rêve qui s'est finalement réalisé. Je connais des gens qui ont attendu toute leur vie pour ceci ! La joie en ce moment en Finlande, c'est de l'extase totale. D'avoir la chance de jouer contre la Belgique, c'est un rêve. On attend que d'être ce soir!", poursuit-elle.

Pour vivre ce choc face à la Belgique, Johanna peut profiter d'une belle opportunité, comme de nombreux Belges installés en Finlande. "Il y a une communauté belge ici. On se voit de temps en temps, on boit une petite bière. On a aussi un ambassadeur qui nous a invité à l'ambassade pour voir ce match. On sera surement là, avec des Finlandais et des Belges qui sont invités", nous raconte-t-elle.

Tout le monde pense que la Belgique est une équipe exceptionnelle

Les fans Finlandais, eux, ne se font visiblement pas beaucoup d'illusions. "Tout le monde pense que la Belgique est une équipe exceptionnelle, si soudée. Les joueurs jouent bien ensemble, il y a tellement de talents dans cette équipe. Il y a beaucoup de respect ici. Les Finlandais craignent surtout Lukaku et De Bruyne", poursuit Johanna, qui a déjà un plan idéal en tête. "Que la Finlande et la Belgique marquent. Idéalement, 2-2. Mais je crois que c'est un rêve, il faut bien rêver", rigole-t-elle.

"Super dramatique"

L'Euro 2020 de la Finlande avait commencé contre le Danemark, avec le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Un événement qui a eu une résonance énorme en Finlande, où le monde s'est arrêté de tourner pendant quelques instants. "C'était super dramatique", nous raconte Johanna. "L'incident d'Eriksen a non seulement bouleversé tous les fans sur place mais aussi tous ceux qui regardaient la match, ou pas d'ailleurs, ici en Finlande. Tout le monde était bouleversé avant d'être tellement soulagé qu'il aille mieux. La Finlande a gagné mais je suis contente de la façon dont les joueurs se sont comportés. Ils n'ont pas trop fait la fêté", précise-t-elle enfin.

En famille, Johanna va vivre le match le plus spécial de sa vie. Elle s'en réjouit, comme l'ensemble du pays. Un vrai bonheur !