José Mourinho s'est renseigné sur l'avenir de deux Diables Rouges

Le nouveau manager de Tottenham a discuté de l'avenir de Toby Alderweireld et de Jan Vertonghen avec le président du club Daniel Levy. Les deux Diables Rouges seront en fin de contrat en juin 2020.

"J'ai parlé au président concernant Jan et Tobi." L'avenir de Jan Vertonghen et de Toby Alderweireld semble plus que jamais incertain après les dernières déclarations de leur nouveau manager José Mourinho. Le Portugais reconnait avoir discuté avec le président Daniel Levy concernant la situation des deux Belges dans le club londonien. L'homme fort des Spurs a confirmé que les deux défenseurs pourront négocier avec d'autres clubs au mois de janvier.

Les Diables Rouges arrivent en fin de contrat fin juin 2020 et jouent certainement leur dernière saison chez les Spurs. Vertonghen, 32 ans, et Alderweireld, 30 ans, peuvent donc réfléchir à un nouveau challenge.