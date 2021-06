Une critique puis un compliment: José Mourinho sort le grand jeu au sujet d'Eden Hazard

Eden Hazard pourrait retrouver rapidement le onze des Diables Rouges. Auteur de deux bonnes montées depuis le début du tournoi, il semble de plus en plus proche de son meilleur niveau. Un avis partagé par José Mourinho, qui a cependant fustigé son approche des entraînements.

José Mourinho connaît bien Eden Hazard. Les deux hommes ont travaillé ensemble pendant plusieurs années du côté de Chelsea. S'ils se respectent, l'entraîneur portugais n'a jamais caché ses regrets concernant la mentalité du Diable Rouge. Il l'a encore fait hier dans TalkSPORT après la victoire belge au Danemark.

Dans son viseur, comme toujours, son manque de sérieux à l'entraînement. "La vérité, c’est ce que vous voyez de lui. C’est un joueur extraordinaire avec un entraînement terrible. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement", a lancé l'ancien coach de Chelsea. "Il est très calme et est totalement concentré sur sa famille, sur ses enfants, sur ses proches. Il a une vie très calme. Mais il vient sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup. Quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent", a-t-il poursuivi.

Pour autant, lui ne croit pas qu'Hazard est fini. Loin de là: il croit même qu'Hazard va revenir au top grâce à Roberto Martinez. "Il est de retour avec la Belgique, de retour sur la grande scène, on sent qu’il a une bonne relation avec Roberto Martinez mais il est sur le banc en ce moment. Mais il sera prêt à sortir du banc pour gagner des matchs. Donc je crois que la Belgique va terminer l’Euro avec Eden titulaire et probablement au sommet de son art", a analysé le coach.

Eden Hazard semble volontaire et prêt à prouver qu'il est toujours le patron de la sélection. Reste à confirmer cela !