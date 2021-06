Consultant pour le tabloïd britannique The Sun et la radio talkSPORT durant l'Euro 2020, l'entraîneur portugais José Mourinho a livré sa première opinion sur les chances de la Belgique.

José Mourinho sera l'entraîneur de l'AS Roma à partir de l'été prochain et pour les trois prochaines saisons. Avant de prendre en mains le club italien, le Portugais sera consultant pour le tabloïd britannique The Sun et la radio talkSPORT durant l'Euro 2020.

Et le double vainqueur de la Ligue des champions avec Porto (2004) et l'Inter Milan (2010) a déjà livré une opinion. Et elle concerne la Belgique. "C'est une équipe très forte remplie de bons footballeurs", a-t-il confié. "Kevin De Bruyne est devenu un joueur fantastique et l'évolution de Youri Tielemans a été très, très bonne depuis son arrivée en Premier League. Ils ont beaucoup de créativité et Romelu Lukaku est un buteur qui a connu une évolution incroyable en deux ans avec l'Inter Milan. Roberto Martinez est un bon manager. Il a passé quelques années avec eux à développer l'équipe, un certain style de jeu, une certaine façon de jouer, il s'est adapté aux qualités des joueurs. Je pense qu'il peut faire quelque chose de spécial - et quand je dis spécial, je dis plus que les demi-finales de la Coupe du monde. Je pense que c'est maintenant ou jamais pour eux, car beaucoup de joueurs ont atteint l'âge idéal pour réussir. Ils peuvent le faire".