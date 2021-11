Sifflé par les fans, Kevin De Bruyne s'amuse à chambrer le public gallois après son but (photo)

Métronome des Belges hier soir, Kevin De Bruyne a visiblement passé une bonne soirée. Après la rencontre, le milieu de terrain a tiré un bilan très positif du partage obtenu à Cardiff face à des Gallois courageux. "Surtout en première mi-temps, on a fait un bon match. On a joué avec plusieurs nouveaux joueurs, les automatismes n’étaient pas encore au point. On a commis quelques fautes, mais c’est normal. Bien sûr qu’on aurait voulu terminer cette campagne avec une nouvelle victoire, mais parfois, il faut se satisfaire d’un point", a-t-il déclaré.

De Bruyne a aussi été surpris d'être sifflé, dès le coup d'envoi, par les fans gallois. Il n'en fallait pas plus pour qu'il célèbre son but avec une forme de chambrage. "Ce sont eux qui ont commencé. Visiblement, je ne suis pas très populaire quand je joue contre des Britanniques. Ce n’est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent souvent en Angleterre. Ce petit jeu avec le public rend le football amusant", a confirmé le Diable Rouge après la rencontre.

Sur Twitter, ce matin, De Bruyne a posté un cliché de lui devant le public gallois en pleine célébration de but, histoire d'en rajouter une couche. Chambreur jusqu'au bout.