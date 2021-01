Kevin De Bruyne figure parmi l'équipe UEFA de l'année 2020

L'UEFA vient de révéler les équipes féminines et masculines de l'année 2020 basées sur plus de 6 millions de votes de supporters. Sans grande surprise, les vainqueurs de la compétition reine de l'UEFA occupe une grande part dans ces équipes. Sept joueuses de l'Olympique Lyonnais chez les femmes et cinq joueurs du Bayern Munich dans l'équipe masculine. Un diable rouge figure dans l'équipe type masculine, l'inégalable Kevin De Bruyne. Il fête sa troisième sélection dans l'Equipe de l'Année après 2017 et 2019 et dépasse Eden Hazard, repris deux fois en 2017 et 2018. Près de 6 millions de votes ont été enregistrés entre le 30 novembre et le 6 janvier dernier. Les supporters pouvaient choisir parmi un panel de 50 joueurs: cinq gardiens, quinze défenseurs, quinze milieux et quinze attaquants. À noter que Romelu Lukaku figurait parmi les 50 nommés en décembre dernier mais les fans ne l'ont pas retenu dans le 11 type.

L'équipe UEFA masculine de l'année 2020 selon les fans :

Manuel Neuer (FC Bayern München & Germany)

Joshua Kimmich (FC Bayern München & Germany)

Sergio Ramos (Real Madrid CF & Spain)

Virgil van Dijk (Liverpool FC & Netherlands)

Alphonso Davies (FC Bayern München & Canada)

Thiago Alcántara (FC Bayern München/Liverpool FC & Spain)

Kevin De Bruyne (Manchester City FC & Belgium)

Cristiano Ronaldo (Juventus & Portugal)

Lionel Messi (FC Barcelona & Argentina)

Neymar (Paris Saint-Germain & Brazil)

Robert Lewandowski (FC Bayern München & Poland)

L'équipe UEFA féminine de l'année 2020 selon les fans :



Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais & France)

Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City FC & England)

Kadeisha Buchanan (Olympique Lyonnais & Canada)

Wendie Renard (Olympique Lyonnais & France)

Magdalena Eriksson (Chelsea FC & Sweden)

Kheira Hamraoui (FC Barcelona & France)

Amandine Henry (Olympique Lyonnais & France)

Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais & France)

Sara Björk Gunnarsdóttir (VfL Wolfsburg/Olympique Lyonnais & Iceland)

Daniëlle van de Donk (Arsenal FC & Netherlands)

Pernille Harder (VfL Wolfsburg/Chelsea FC & Denmark)