Kevin De Bruyne avait fait le buzz en Ligue des Nations après la défaite contre l'Italie. "Nous ne sommes que la Belgique", avait lâché le milieu de terrain. Dans un podcast, il a précisé sa pensée en remettant tout le monde sur terre.

Kevin De Bruyne n'hésite pas à dire les choses. Le milieu de terrain des Diables Rouges l'avait déjà démontré après la défaite contre l'Italie en Ligue des Nations, demandant à tous de rester lucide quant au niveau actuel de notre équipe nationale.

Dans le podcast Midmid de Playsports, il a précisé sa pensée. Et n'a rien retiré de son avis: la Belgique n'est plus une équipe de ténors. "Je ne pense pas que quelqu’un ait autant d’ambition que moi. Mais nous devons admettre que nous n’avons pas une équipe aussi forte que la France ou l’Angleterre en ce moment", précise le joueur de Manchester City, qui demande dès lors un peu plus de tolérance. "Vous pouvez l’admettre aussi. Nous avons perdu des joueurs. Cela ne veut pas dire que nous n’aurons pas une équipe incroyable dans deux ou quatre ans, mais pas pour le moment. J’ai l’impression que tout le monde pense que nous devrions toujours gagner, alors que certaines équipes sont plus fortes. Il est très difficile d’être meilleur contre les équipes de haut niveau. Nous ne sommes que la Belgique".

Pour lui, la Belgique a raté le coche il y a maintenant 3 ans, lors du Mondial en Russie. Et il le répète: la situation d'aujourd'hui n'est plus la même. "Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et rester réaliste. Nous sommes moins forts qu'en 2018. Pour moi, c'était LE moment pour gagner quelque chose", a-t-il précisé, avant de se remémorer la parade qui avait suivi à Bruxelles. Qu'il ne pensait pas méritée. "C’était bizarre aussi à l’époque, cette parade. C’était génial, vraiment, de voir les supporters. Mais dans ma tête, j'étais dégoûté d'avoir fini troisième. Pour moi, on célébrait alors que nous n'avions pas gagné", a-t-il détaillé.

Kevin De Bruyne fait partie du groupe pour affronter l'Estonie demain et le Pays de Galles mardi.