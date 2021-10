Kevin De Bruyne n'a aucun regret. Le Diable Rouge l'a admis dans un entretien accordé à nos collègues du Laatste Nieuws. Selon lui, si la Belgique aurait pu gagner l'Euro en théorie, dans les faits, elle n'a rien mérité de plus. Mais à titre personnel, par contre, il a une petite déception.

Les Diables Rouges n'auront pas séduit grand monde lors de l'Euro 2020. Notre équipe nationale avait quitté le tournoi après une défaite face à l'Italie (2-1) au terme d'une rencontre totalement maîtrisée, de A à Z, par les adversaires du soir. Le tout en quart de finale.

En Belgique, cela fait naître beaucoup de regrets. Mais cela n'a pas été le cas de Kevin De Bruyne, qui dresse un bilan particulier de cette campagne. "Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour pouvoir jouer du mieux possible, mais nous ne pouvions pas faire plus que cela à ce moment-là", a-t-il précisé. Selon lui, la véritable désillusion, c'est celle de 2018. "La Coupe du monde en Russie était, à mon avis, le meilleur moment pour gagner quelque chose avec l’équipe nationale. Lors des derniers Championnats d’Europe, nous n’étions tout simplement pas dans la meilleure forme de notre carrière. Et cela concernait plusieurs joueurs clés. En ce sens, je n’étais pas si déçu que ça", a poursuivi notre maître à joueur.

Il a ensuite reconnu avoir quelques regrets, par contre, sur le fait d'avoir forcé pour jouer le quart contre l'Italie. "Je suis arrivé en sélection souffrant d’une fracture du nez et de l’orbite de l’œil gauche après la finale de la Ligue des champions. Et après trois matches, j’ai contracté une blessure encore plus lourde à la cheville contre le Portugal. Face à l’Italie, j’ai joué sous infiltrations. Si j’avais su à l’avance à quoi ressemblerait ma cheville par la suite, je n’aurais pas joué", a-t-il admis.

Reste maintenant à combler ces regrets en tentant de s'offrir la Ligue des Nations cette semaine.