Kevin De Bruyne, sur le point de devenir papa, n'a pas rejoint les Diables rouges

Kevin De Bruyne n'a pas rejoint les Diables Rouges mardi à Tubize, a confirmé le compte Twitter de l'équipe nationale. Le milieu de terrain de Manchester City a reçu l'autorisation de rester auprès de son épouse jusqu'à la naissance de leur troisième enfant, leur première fille.

'KDB' est censé rejoindre le groupe de Roberto Martinez après la naissance de son enfant. La question est de savoir si le joueur, flamboyant cette saison avec les Skyblues, pourra disputer les rencontres de Ligue des Nations contre le Danemark (5 septembre à Copenhague) et l'Islande (8 septembre à Bruxelles). Sept Diables Rouges sont montés sur le terrain du Proximus Basecamp pour le premier entraînement de l'équipe nationale en vue de ces deux rencontres. Roberto Martinez avait ainsi sous ses ordres le gardien Koen Casteels et les joueurs de champ Dries Mertens, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Leandro Trossard, Jérémy Doku et Hans Vanaken, les autres étant restés à l'intérieur. Depuis qu'il a annoncé sa sélection de 29 joueurs mardi passé, Roberto Martinez a déjà dû acter les forfaits de Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Elias Cobbaut, Divock Origi et Hendrik Van Crombrugge.