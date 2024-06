Kylian Mbappé salue la "nouvelle génération" de la Belgique: "Des jeunes qui ont faim"

La France et la Belgique ont toutes les deux connu une phase de poules mitigée en terminant à la 2e place de leur groupe pour se rencontrer en huitièmes de finale. "La Belgique reste une bonne équipe. Elle a perdu quelques joueurs importants mais il y a une nouvelle génération avec des jeunes qui ont faim d'écrire l'histoire de leur pays. On sait contre quel type d'équipe on va jouer. C'est le genre de rencontre que l'on veut jouer et on est impatient", a déclaré Mbappé.

Le nouveau joueur du Real Madrid s'attend à ce que la France "se réveille" face aux Diables. "On n'a pas le choix, sinon on rentre à la maison. Nous avons une chance d'aller en quarts de finale et il va falloir élever notre niveau. Je ne sens pas de doute dans l'équipe mais plutôt une prise de conscience. Le fait de terminer deuxième de notre groupe a réveillé pas mal de personnes."