L'agent de Timothy Castagne a tenu à rendre hommage au travail du médecin qui a opéré son poulain, victime de 6 fractures au visage après un terrible choc samedi contre la Russie.

L'ensemble des Diables Rouges, quelques heures à peine après leur arrivée au Danemark, sont montés sur la pelouse du Parken de Copenhague mercredi à la veille du duel entre Danois et Belges pour le compte de la 2e journée du groupe B de l'Euro. La participation au match de Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne sera évaluée en fonction de cet entraînement.

Pour rappel, le groupe de Roberto Martinez n'est désormais plus composé que de 25 éléments après la blessure de Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors du match contre la Russie samedi. Mercredi en conférence de presse, le Catalan a précisé que l'opération s'était très bien passée et souhaité un prompt rétablissement au joueur de Leicester City.

Joint par notre journaliste Anne Ruwet, son agent, Zenon Melon, a tenu à rendre hommage au travail effectué par Nacer Nadjmi, le médecin anversois qui a opéré le Diable. Une opération, qui a duré un peu plus de 6 heures, et qui a consisté en un travail "terrible". Pas moins de 5 plaques ont été posées dans son visage. Il devrait quitter l’hôpital ce soir ou demain matin.

Zenon Melon a aussi voulu souligner le caractère "exceptionnel" et "incroyable" de son poulain. Pour l'anecdote, c'est lui, désormais, qui encourage sa famille et ses proches et qui les rassure. "Tous se rendent bien compte qu'on est passé tout près de la catastrophe".

S'il avait été blessé ne serait-ce que 3 centimètres plus haut au niveau de la tempe, cela aurait été synonyme de fin de carrière et il risquait de souffrir de séquelles neurologiques.

Castagne est indisponible entre 6 et 8 semaines.