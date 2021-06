L'entraîneur des gardiens des Diables Rouges lève un coin du voile: "Ce sont pratiquement mes enfants"

L'Union belge de football a diffusé vendredi dans son application RBFA une interview d'Erwin Lemmens, l'entraîneur des gardiens des Diables Rouges.

Les Diables Rouges ont pris leurs quartiers au camp de base de Tubize depuis le lundi 31 mai. Si l'on a régulièrement des nouvelles des joueurs, les gardiens de but sont moins mis en avant. C'est pourquoi l'Union belge de football a diffusé vendredi dans son application RBFA une interview d'Erwin Lemmens, l'entraîneur des gardiens des Diables Rouges.

"On est top dès le premier jour. Je pense que les garçons sont arrivés avec énormément d'envie. Compte tenu de l'évolution des 4 dernières semaines, on peut voir que tout le monde est prêt à disputer les 4 derniers matches".

Quelle différence y a-t-il entre les joueurs de champ et les portiers? "Je pense qu'il est avant tout important de savoir qu'il y a beaucoup de travail individuel. Nous avons 3 gardiens de but et quelques entraîneurs des gardiens. Nous travaillons dans un cercle très restreint. Ce sont pratiquement mes enfants, en fait. Je peux les qualifier ainsi. Je donne tout pour eux et je ferai le maximum pour qu'ils soient au top de leur forme".

Quels sont les points forts de nos trois gardiens? "Je pense que lorsque vous regardez Thibaut, vous voyez un talent. C'est une évidence. C'est juste un talent de top niveau qui s'est formé. Simon est un professionnel accompli. Il sait parfaitement ce qu'il doit faire et ce qu'il sait faire. Matz est extrêmement reconnaissant d'être ici. Il ne s'y attendait pas. Mais c'est un garçon dont je suis surpris de voir à quel point il peut être volontaire et bon à l'entraînement".

"Je m'appelle toujours 'le fantôme'"

Trois gardiens de but, pour une seule place sur le terrain. Comment les garder motivés? "Pour moi, ces garçons sont tous les trois importants. Je dois faire en sorte que mes 3 gardiens soient prêts à jouer dimanche. Qui décide? Il est toujours question de se concerter, hein. La décision finale appartient toujours à l'entraîneur. Nous ne devons pas le réfuter. L'entraîneur est toujours celui qui prend la décision finale à tous les niveaux. Je m'appelle toujours 'le fantôme'. Notre travail doit être vu, mais ne doit pas aller au-delà de l'entraîneur. Nous sommes un fantôme dans le dos de l'entraîneur. Nous devons travailler en arrière-plan. Nous ne devons pas être en première ligne. Cela ne m'intéresse pas et je ne le veux pas non plus. Nous devons tout simplement travailler pour l'entraîneur. En fin de compte, nous devons aider l'entraîneur et lui proposer les meilleurs joueurs en vue des matches".

Enfin, Lemmens a dévoilé son souhait pour le reste du tournoi. "Je pense que Thibaut est en pleine forme cette année. Pour moi, l'objectif est maintenant de remporter l'Euro. Si nous y arrivons, je pense que nous pourrons être très fiers en tant que pays, en tant que petite Belgique".