L'euphorie des supporters belges après la victoire des Diables Rouges en Russie: "On n’aurait pas pu rêver mieux"

Les Diables Rouges n'ont pas manqué leur entrée en lice dans cet Euro 2020. Samedi à Saint-Pétersbourg, la Belgique a maîtrisé son sujet contre la Russie dans son premier match du groupe B. Profitant notamment de deux erreurs défensives, l'équipe nationale s'est imposée 3-0 grâce à un doublé de Romelu Lukaku et un but Thomas Meunier.

A Liège et à Bruxelles, les supporters belges ont célébré cette première victoire. Nous sommes notamment allés à la rencontre des Diaboulets liégeois, qui avait installé un dispositif pour suivre le match dans les meilleures conditions possibles. Au coup de sifflet final, ils ont partagé leur joie à notre micro.

"On s’y attendait, on savait qu’ils allaient y arriver. C’est magique, on ne peut pas mieux commencer. 3-0 contre la Russie, c’est énorme, magnifique", a confié une supportrice. "Par rapport à l’équipe qu’on a, c’est mérité. Ils ont très bien géré le match. Avec le noyau qu’on a, on va aller en finale. C’est obligé, come on Belgium !", a ajouté un fan des Diables.

Après le match, les Liégeois ont aussi passé une partie de la fête dans leur voiture, dans les bouchons. Pas de quoi faire redescendre l'europhorie. "On n’aurait pas pu rêver mieux. Je suis super contente. On s’y attendait. On va la soulever cette coupe."

A Bruxelles, nous avons également été rencontré des supporters en terrasse et dans les rues de la capitale. L'un d'entre eux, n'a pas caché sa fierté après le succès des hommes de Roberto Martinez. "On s’y attendait car la Belgique est un grand pays de football. On est fier. On va bien fêter ça."