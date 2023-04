La Belgique conserve sa 4e place, l'Argentine retrouve la première place

Au nouveau classement FIFA, les Diables Rouges restent donc quatrièmes avec 1792.53 points. L'Argentine s'empare elle de la première place pour la première fois depuis 2017. Avec 1840.93 points, l'Albiceleste devance la France, 2e avec 1838.45 points, et le Brésil, qui chute de deux places avec 1834.21.

Les Brésiliens paient leur défaite en match amical face au Maroc alors que l'Argentine a battu le Panama et Curaçao et la France a débuté les qualifications pour l'Euro 2024 avec deux victoires, contre les Pays-Bas et l'Irlande.

À l'exception du trio de tête, le classement reste inchangé dans le top 10. Derrière la Belgique ne suivent que des équipes européennes: l'Angleterre, les Pays-Bas, la Croatie, l'Italie, le Portugal et l'Espagne.