La Belgique incapable de gagner la Coupe du Monde ? Pour nos consultants, il y a encore une raison d'y croire (vidéo)

Et si les Diables Rouges allaient chercher la Coupe du Monde cet hiver ? L'équipe nationale sera de la partie au Qatar, où elle n'aura cependant plus les mêmes ambitions. La faute à un groupe globalement vieillissant et à des cadres dont certains n'arrivent plus à enchaîner au plus haut niveau.

Alors que peut-on vraiment espérer ? Comment allons-nous aborder ce tournoi ? "Nous n'avons plus du tout le même statut qu'en 2018, on est un cran en dessous. Nous sommes les outsiders des outsiders", estime Frédéric Larsimont du Soir. Brésil, Argentine, France, Allemagne, Espagne ou Portugal seraient, selon lui, davantage favoris.

"Restons cachés", conseille-t-il cependant. "Il y a beaucoup de prétendants. Cela convient à la Belgique ce statut d'outsider. D'autres sélections arrivent aussi à un très bon niveau. Nous sommes dans un autre cycle", embraye de son côté Johan Walem. "L'Italie n'était pas attendue à l'Euro, ce rôle d'outsider leur a été à merveille", répond lui Emiliano Bonfigli, visiblement confiant.

Sur le plateau, tout le monde se dit qu'il faut parfois avancer dans l'ombre pour réussir un gros coup. Reste à confirmer cela cet hiver.