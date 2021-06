La Belgique n'a plus battu la Finlande depuis 1968, soit sept matches de rang

(Belga) Lundi soir à Saint-Pétersbourg (21h) dans le groupe B de l'Euro 2020, la Finlande et la Belgique se défieront pour la douzième fois de leur histoire. Ce sera malgré tout une première dans une phase finale, les Finlandais étant novices à ce niveau.

Le bilan belge contre la Finlande est, de manière assez surprenante, négatif. En onze confrontations, la Belgique ne compte que 3 victoires pour 4 défaites et autant de partages. Les Diables Rouges restent aussi sur une série de 7 matches sans victoire contre la phalange finlandaise. Il faut remonter à octobre 1968 pour retrouver la trace d'une victoire des Diables contre les hiboux grands-ducs. Après ce succès noir-jaune-rouge, acquis sur le score de 6-1 à Waregem dans un match qualificatif au Mondial 1970, les deux équipes ont dû attendre août 1999 pour se retrouver. A Bruges, les Diables de Georges Leekens se sont inclinés 3-4 dans une prolifique rencontre amicale qui marquera la fin du premier passage de 'Long Couteau' à la tête de l'équipe nationale belge. Deux ans plus tard, les Finlandais dominaient une nouvelle fois les Diables, cette fois à Helsinki (4-1). Tombées dans le même groupe qualificatif pour l'Euro 2008, les deux nations ont disputé deux nouvelles joutes en 2007. La Belgique s'est inclinée 2-0 en juin dans un match resté dans les annales pour l'irruption du hibou Bubi sur le terrain. Quatre mois plus tard, les Diables Rouges n'y parvenaient toujours pas, contraints au partage blanc dans un stade Roi Baudouin à moitié rempli (0-0). Depuis lors, les deux nations se sont retrouvées à trois reprises, toujours en amical. Le 11 août 2010, Kevin De Bruyne a fait ses débuts avec les Diables lors d'une défaite à Turku (1-0). "Je ne m'en souviens pas vraiment, hormis le fait que j'étais surpris de jouer ce match", a-t-il raconté samedi en conférence de presse. Six mois plus tard, c'était au tour de Nacer Chadli et Dries Mertens d'enfiler le paletot national pour la première fois. Le 9 février 2011, au stade Jules Otten, ancien antre de La Gantoise, les deux joueurs montent au jeu lors d'un partage (1-1). Le dernier duel en date remonte à juin 2016. Avec une équipe quasi identique à l'actuelle, les Diables avaient partagé l'enjeu (1-1) à quelques jours de l'Euro 2016. Tim Sparv, capitaine finlandais, a disputé ces trois derniers matches et espère afficher la même réussite contre la Belgique, entretemps devenue première au classement FIFA et troisième de la dernière Coupe du monde. D'autant plus que les hiboux grands-ducs peuvent toujours se qualifier pour les huitièmes en cas de résultat positif. De leur côté, les Diables Rouges ont besoin d'un point pour s'assurer de la première place. (Belga)