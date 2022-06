La Belgique toujours au top: les Diables Rouges gardent leur 2e place mondiale, à quelques pas du Brésil

Les Diables Rouges ont conservé la 2e place dans le classement mondial des nations de football que la FIFA publié jeudi. Malgré leur défaite contre les Pays-Bas (1-4), leur partage au pays de Galles (1-1), et grâce à leur deux victoires face à la Pologne (6-1 et 0-1) en Ligue des Nations, les hommes de Roberto Martinez ont conservé 1821 points (contre 1827 fin mars dans le précédent classement). Le Brésil, qui a retrouvé la 1re place au détriment de la Belgique dans le précédent ranking, reste N.1 avec 1837 points.

La Belgique avait occupé le sommet de la hiérarchie sans interruption depuis septembre 2018 après l'avoir aussi atteint de novembre 2015 à mars 2016.

Bénéficiaire du nouveau classement, l'Argentine progresse d'une place et complète le top 3 (1770). Messi et ses équipiers dépassent la France, désormais quatrième (-1) après un début de campagne catastrophique en Ligue des Nations (deux partages et deux défaites) où elle est d'ores et déjà éliminée. Les Bleus comptent 1764 points.

L'Angleterre qui a signé un bilan aussi décevant que les champions du monde demeure cinquième mais enregistre une chute au nombre de points (1737). L'Espagne sixième (+1) dépasse l'Italie, septième (-1). Les Pays-Bas gagnent deux places et occupent le 8e rang devant le Portugal neuvième (-1) et le Danemark qui retrouve le top 10 (+1).

Adversaires des Belges en Ligue des Nations, le pays de Galles recule d'une place (19e) tandis que la Pologne reste 26e.

Les trois (premiers) adversaires de la Belgique en Coupe du monde connaissent des sorts divers. Le Canada 43e est en recul (-5) alors que le Maroc 22e (+2) et la Croatie 15e (+1) gagnent du galon.