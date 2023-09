La Belgique va rester 5e au classement de la FIFA jeudi

Depuis le dernier classement fin juillet, les Diables Rouges ont disputé deux rencontres, en qualifications pour l'Euro 2024, avec deux victoires à la clé, en Azerbaïdjan (0-1) et contre l'Estonie (5-0).

L'Argentine, championne du monde, a remporté aussi ses deux rencontres continentales de qualifications pour la prochaine Coupe du monde, et restera numéro 1 mondiale devant la France qui a perdu (2-1) un match de préparation contre l'Allemagne. Les Bleus sentent désormais dans leur nuque le souffle du Brésil qui reste aussi sur un six sur six en qualifications pour le Mondial.