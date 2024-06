"La confiance n'est pas retombée", assure Arthur Theate après la défaite en ouverture

"Nous ne voulions pas débuter le tournoi de cette manière, mais nous ne pouvons plus rien y faire", a entamé Theate depuis le camp de base de la Belgique, à Ludwigsburg. "La plupart des joueurs présents ici ont connu des hauts et des bas dans leur carrière", et leur expérience contribue à la stabilité du groupe.

La défaite est amère, mais n'a pas traumatisé l'équipe qui n'avait encore jamais perdu sous Domenico Tedesco. "Nous n'avons pas joué un mauvais match. Nous aurions pu et dû gagner avec un peu plus d'efficacité. La confiance n'est pas retombée, nous avons hâte de jouer" samedi (21h00), contre les Roumains.