La Finlande, adversaire des Diables à l'Euro, avec Pukki et Uronen

(Belga) La Finlande, troisième adversaire de la Belgique dans le groupe B de l'Euro de football, a annoncé mercredi sa sélection de 26 joueurs pour le rendez-vous continental (11 juin - 11 juillet). Le sélectionneur Markku Kanerva a appelé le défenseur du KRC Genk Jere Uronen. Le principal danger viendra de l'attaquant Teemu Pukki, pensionnaire de Norwich City.

Les 'Hiboux Grands-Duc' disputeront cet été le premier Euro de leur histoire après avoir terminé à la deuxième place de leur groupe qualificatif derrière l'Italie. La Finlande pourra s'appuyer sur son prolifique avant-centre Teemu Pukki, artisan de la remontée de Norwich City en Premier League avec ses 26 buts en 41 matches de Championship, la D2 anglaise. L'arrière gauche de Genk Jere Uronen, 26 ans et 46 apparitions au compteur, sera aussi de la partie. Les autres principaux noms de la sélection sont le milieu de terrain Glen Kamara, champion d'Écosse avec les Rangers, ou encore l'expérimenté gardien du Bayer Leverkusen Lukas Hradecky. Après des matches de préparation contre la Suède (29 mai) et l'Estonie (4 juin), la Finlande débutera son parcours dans le groupe B face au Danemark (12/6). Les Finlandais défieront ensuite la Russie (16/6) et les Diables Rouges (21/6). Gardiens : Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen/All), Jesse Joronen (Brescia/Ita), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers/Ang) Défenseurs : Juhani Ojala (Vejle Boldklub/Dan), Leo Väisänen (Elfsborg/Suè), Sauli Väisänen (Chievo Verona/Ita), Paulus Arajuuri (Pafos/Chy), Daniel O'Shaugnessy (HJK), Robert Ivanov (Warta Poznan/Pol), Albin Granlund (Stal Mielec/Pol), Jere Uronen (KRC Genk/Bel), Nicholas Hämäläinen (Queens Park Rangers/Ang), Nikolai Alho (MTK Budapest/Hon) Milieux et attaquants : Pyry Soiri (Esbjerg/Dan), Glen Kamara (Glasgow Rangers/Eco), Joni Kauko (Esbjerg/Dan), Onni Valakari (Pafos/Chy), Rasmus Schüller (Djurgårdens/Suè), Thomas Lam (PEC Zwolle/P-B), Tim Sparv (AEL Larissa/Grè), Fredrik Jensen (Augsburg/All), Joel Pohjanpalo (Union Berlin/All), Lassi Lappalainen (Montreal/Can), Marcus Forss (Brentford/Ang), Jasin Assehnoun (Lahti), Teemu Pukki (Norwich City/Ang) (Belga)