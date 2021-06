La grande classe: De Bruyne refuse de célébrer son but en hommage à Eriksen

La Belgique, avec le retour décisif de sa star Kevin De Bruyne, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro en infligeant une deuxième défaite au Danemark 2 à 1 devant 25.000 spectateurs à Copenhague, lors de la 2e journée du groupe B.



Les Danois, privés de Christian Eriksen après son malaise cardiaque, et auquel un hommage a été rendu à la 10e minute par une salve d'applaudissements, ont ouvert la marque d'entrée par Yussuf Poulsen (2e). La Belgique, déjà victorieuse de la Russie (3-0) samedi, a égalisé par Thorgan Hazard (55e), sur une passe décisive de De Bruyne, entré à la pause et auteur du but de la victoire (70e).

A la fin du match, De Bruyne s'est exprimé au micro de la RTBF: "L’équipe est très contente d’avoir remporté ce match qui était très dur. Les fans étaient derrière leur équipe. En première mi-temps, on ne trouvait pas de solution. En deuxième période, on a bien répondu. Dans un tournoi, il y a des moins bons moments et, tu dois essayer de bien réagir et ne pas encaisser trop de but. On peut être content d’avoir encaissé un seul but lors de la première mi-temps."

Pourquoi n’a-t-il pas célébré son but ? "J’étais dans le coin où Eriksen a eu un malaise. J’ai pensé à tout ça. Je ne voulais pas trop fêter, car j’ai trop de respect pour les fans danois et tout ce qu’ils ont fait."

Et d'ajouter: "Je suis content de mon retour. J’ai fait mon boulot. C’était la meilleure chose de pouvoir revenir lors du 2e match."