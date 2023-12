La Roumanie redoute la Belgique qui a "toujours une génération fantastique"

Edward Iordanescu, le fils d'Anghel entraîneur de la Roumanie lors des Coupes du monde 1994 et 1998, est heureux de voir son pays de retour après une dernière expérience à l'Euro en 2016 en France.

"J'ai beaucoup de confiance dans mes joueurs et ensemble, nous avons terminé invaincus dans notre poule. Nous avons été bons en qualifications, mais maintenant osons passer à l'étape suivante. La Belgique avait une génération fantastique et si des changements ont été opérés, elle a toujours une génération fantastique. J'espère que nous pourrons compter sur nos supporters en Allemagne. Nous avons également une responsabilité à leur égard et soyez assurés que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes."