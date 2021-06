Province annexée, slogan patriotique: l'Ukraine provoque la colère de la Russie avec ses nouveaux maillots (photos)

L'Ukraine a provoqué la colère de Moscou dimanche au moment de dévoiler les tenues de l'Euro 2020 sur lesquelles figurent la Crimée annexée par la Russie et des slogans nationalistes.

Sur Facebook, Andrey Pavelko, le président de la fédération ukrainienne de football, a annoncé que les joueurs ukrainiens porteraient des "tenues spéciales" et a posté des photos des maillots aux couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien. Les tenues arborent la forme de l'Ukraine en y inclut la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et les régions de Donetsk et Lougansk, contrôlées par des séparatistes pro-russes.

Y figurent également les slogans "Gloire à l'Ukraine! Gloire aux Héros!", faisant référence à un chant patriotique devenu cri de ralliement pour les manifestants qui avaient évincé un dirigeant soutenu par le Kremlin, Viktor Ianoukovitch, lors d'un soulèvement populaire en 2014. Cette révolte avait été jugée illégale par Moscou et déclenché une crise entre la Russie et l'Ukraine, ex-république soviétique devenue indépendante en 1991. L'appel "Gloire à l'Ukraine" et la réponse "Gloire aux héros" sont associés à la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, vieille de plusieurs décennies.

Ces slogans ont suscité les critiques de la part de Moscou en raison de leur association avec des groupes nationalistes de la seconde guerre mondiale qui ont à la fois combattu et coopéré avec les nazis. "Pendant la guerre, ce cri de guerre nazi a été utilisé par les unités armées ukrainiennes nationalistes régulières et irrégulières", a assuré dimanche Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, sur l'application Telegram.