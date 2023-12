La Slovaquie, la Roumanie et un barragiste au programme des Diables Rouges en poules

Les Diables Rouges joueront contre la Slovaquie, la Roumanie et un barragiste qualifié parmi quatre équipes (Israël, l'Islande, l'Ukraine et la Bosnie-Herzégovine) dans le groupe E de l'Euro 2024. Le tirage au sort de la phase finale a donné son verdict, samedi à Hambourg.

S'ils finissent 2e, les Diables Rouges joueront un 8e de finale le 1er juillet à Düsseldorf contre le 2e du groupe D dans lequel figurent la France, les Pays-Bas, l'Autriche et un barragiste qui sera désigné entre le pays de Galles, la Finlande, la Pologne et l'Estonie. Le quart de finale aurait lieu à Hambourg le 5 juillet, et la demi-finale à Munich le 9 juillet.

Si elle figure parmi les quatre meilleurs 3e, la Belgique est susceptible de jouer son 8e de finale le 30 juin à Cologne, ou à Gelsenkirchen. Dans le premier cas, elle serait dans la partie supérieure du tableau et jouerait ensuite à Stuttgart le 5 juillet, puis à Munich le 9. Dans le second, elle serait dans la partie inférieure et jouerait à Düsseldorf en quart le 6 juillet, et le 10 à Dortmund en demi.