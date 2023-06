L'Autriche en confiance après son 6 sur 6: "Nous pouvons ramener quelque chose"

Grâce à deux victoires contre l'Azerbaïdjan (4-1) et l'Estonie (2-1), l'Autriche se présente en Belgique dans la peau du leader du groupe F des qualifications à l'Euro 2024. Les Diables Rouges, qui n'ont joué qu'un match, suivent avec 3 points après leur victoire en Suède.

L'Autriche pense qu'il est possible d'aller chercher quelque chose à Bruxelles et les troupes du sélectionneur Ralf Rangnick veulent défendre leur place de leader au stade Roi Baudouin.

"Ces derniers jours, nous avons surtout travaillé la tactique", a expliqué l'attaquant Karim Onisiwo (Mayence) sur le site de la fédération. "Les situations standards sont déjà bien en place. Nous sommes bien préparés et je pense que nous pouvons ramener quelque chose de Bruxelles. Nous sommes en tête du groupe et voulons défendre cette place de leader. Si nous nous donnons à fond, cela devrait être possible."