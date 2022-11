Le grand jour est arrivé: voici à quoi pourrait ressembler la liste des Diables Rouges pour la Coupe du Monde

C'est un grand jour pour notre équipe nationale. Ce jeudi, à midi, Roberto Martinez dévoilera sa liste de 26 joueurs repris pour la Coupe du Monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre. Une liste de joueurs qui s'annonce intéressante, avec un mix possible entre jeunesse et expérience, pour ce qui se dessine comme l'ultime voyage de la génération dorée.

Au niveau des gardiens, il ne devrait pas y avoir de surprise. Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels sont assurés d'y être. Le chantier est plus grand en défense. Si Roberto Martinez devrait maintenir sa confiance envers ses cadres historiques, d'autres joueurs ont une chance d'en être. Wout Faes et Arthur Theate semblent les mieux placés pour jouer, avec des joueurs comme Zeno Debast qui peuvent aussi croiser les doigts, comme Brandon Mechele, du Club de Bruges. Alexis Saelemaekers, qui se remet d'une blessure, pourrait en être, même si son profil ne semble pas encore avoir totalement convaincu le sélectionneur.

Dans le milieu de terrain, une grosse surprise pourrait intervenir. Supposé rejoindre le groupe l'été dernier pour la trêve internationale, Roméo Lavia, solide à Southampton, pourrait faire office de sensation. À ses côtés, Amadou Onana semble avoir assuré se place après ses belles prestations en Ligue des Nations. Leander Dendoncker devrait aussi profiter de sa polyvalence, avec sa capacité à jouer en défense, pour être dans le groupe.

Offensivement, la plus grande incertitude concerne aujourd'hui Romelu Lukaku. L'attaquant a entamé une course contre la montre, mais devrait tout de même figurer dans la liste des 26 s'il peut disputer ne fut-ce qu'un match de poule. Leandro Trossard et les frères Hazard ont aussi assurés leur place, mais il reste quelques doutes sur les autres profils. Adoré par Martinez, Jérémy Doku pourrait en être malgré ses incertitudes physiques. Il est en balottage avec d'autres talents, comme Dodi Lukebakio ou encore Divock Origi. Charles De Ketelaere, Lois Openda et Christian Benteke doivent croiser les doigts, comme Dries Mertens, qui pourrait être le premier joueur historique de cette génération à être sacrifié.

Difficile de sortir la boule de cristal. La réponse sera connue à 12h. Une sélection à suivre, avec un débrief en prime, sur RTL Play.

La liste possible

Gardiens : Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Koen Casteels

Défenseurs : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Wout Faes, Arthur Theate, Timothy Castagne, Thomas Meunier, Zeno Debast.

Milieux : Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Amadou Onana, Roméo Lavia, Leander Dendoncker.

Attaquants : Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Jérémy Doku.