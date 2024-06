Le Luxembourg comme ultime répétition pour les Diables Rouges avant le grand départ

Pour le dernier match de la Belgique avant l'Euro 2024, Domenico Tedesco veut "voir une ambiance positive, de la liberté de jeu et l'application de ce que nous avons travaillé à l'entraînement. Le plus important, c'est d'en profiter." Il n'y aura pas de révolution tactique, et l'objectif demeure de donner du rythme à ceux qui en ont besoin, à neuf jours du la première sortie des Diables à l'Euro, contre la Slovaquie à Francfort.

Face au Luxembourg, le sélectionneur devra se passer de Jan Vertonghen, Youri Tielemans et Arthur Theate. Les trois joueurs seront du voyage en Allemagne, mais ils doivent encore se soigner et seront réintégrés progressivement. En l'absence de Theate et de Vertonghen, deux des joueurs favoris de Tedesco, Timothy Castagne pourrait arpenter le flanc gauche tandis que plusieurs candidats briguent la place de défenseur central entre Wout Faes, Zeno Debast et Axel Witsel.

La sélection prendra ensuite son envol pour l'Allemagne mercredi. La Belgique y affrontera dans le groupe E la Slovaquie (17 juin), la Roumanie (22 juin) et l'Ukraine (26 juin).