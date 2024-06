Le match contre la Roumanie "peut être un tournant" pour la Belgique, estime Tielemans

"Nous savons que chaque match est crucial dans une telle compétition", a commenté Tielemans. La défaite "n'est pas une catastrophe, mais nous savons que nous devons gagner le prochain pour préserver nos chances de passer au prochain tour." Le diagnostic est simple. "Nous avons eu des occasions qui ne sont malheureusement pas rentrées. Si nous corrigeons cela, je suis convaincu que nous gagnerons."

"Je ne trouve pas que nous ayons eu beaucoup de difficultés à trouver les attaquants. Nous avons eu les occasions, par les côtés ou via l'axe. Il nous a juste manqué le premier but." Comme beaucoup, l'ancien Anderlechtois a noté que la Belgique aurait pu faire preuve de plus d'efficacité. "Nous devons rester calmes devant le but et prendre la bonne décision, rester lucides. Mais nous n'avons pas plus travaillé la finition à l'entraînement ces derniers jours."