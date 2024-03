Le match contre l'Angleterre est "comme une finale" pour Jérémy Doku

Le match de préparation à l'Euro entre l'Angleterre et la Belgique est programmé mardi, cinq jours avant le choc de la Premier League que Doku et Manchester City joueront contre Arsenal. "Bien sûr, le match contre Arsenal est important, mais je suis avec la Belgique et je suis concentré sur ce match-ci", a expliqué l'ailier. "Je ne vois pas cette rencontre face à l'Angleterre comme un amical, mais comme une finale que l'on doit gagner. C'est une grande équipe en face, l'une des favorites pour l'Euro, mais nous nous sommes préparés, nous avons tout fait pour disputer un bon match demain."

Les Anglais devront se passer de plusieurs cadres, comme Harry Kane, Harry Maguire, Kyle Walker ou encore Bukayo Saka. Mais cela n'enlève rien à la force de frappe des 'Three Lions', pense Doku. "Quand tu regardes les autres joueurs, ça reste des joueurs de Premier League, ça reste des très bons joueurs. Ils ont des blessés, ça fait partie du foot. Et ça reste un match très compliqué."