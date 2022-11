Le Roi Philippe supporte les Diables Rouges dans une vidéo sur Twitter

(Belga) Le Roi Philippe a lancé le "#DEVILTIME", la campagne des supporters des Diables Rouges, dans une vidéo humoristique publiée par le Palais mardi, à quelques jours de la Coupe du monde de football au Qatar.

Dans cette vidéo, qui n'est pas sans rappeler les vidéos de la Reine d'Angleterre avec James Bond ou l'ours Paddington, on voit tout d'abord le sélectionneur fédéral Roberto Martinez arriver au Palais où il découvre un carnet de schémas tactiques du Roi, qui dirige ensuite un entraînement des Diables Rouges en donnant des consignes tactiques aux joueurs. Le Roi avait rendu visite aux Diables Rouges lundi au Centre National de Tubize. Les Diables Rouges se sont envolés mardi pour le Koweït, où ils vont entamer leur préparation pour la Coupe du monde avec un match de préparation contre l'Égypte vendredi à 16h00 heure belge. Dès la fin du match disputé au stade Jaber Al-Ahmad de Koweït City, la sélection belge prendra un vol pour le Qatar, et le Hilton Salwa Beach Resort & Villas à environ 1h20 de la capitale Doha. Cinq jours plus tard, ils entreront dans la compétition le mercredi 23 novembre (20h00) face au Canada. Après le Canada, le Maroc sera le deuxième adversaire de la Belgique le dimanche 27 novembre (14h00). Les Belges affronteront la Croatie, vice-championne du monde, le jeudi 1er décembre (16h00) dans le dernier match du groupe F. Les matches contre le Canada et la Croatie seront joués au stade Ahmad Bin Ali de Al Rayyan, tandis que celui contre le Maroc se disputera au stade Al Thumama de Doha. (Belga)