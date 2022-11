Le Trident est de retour: voici le nouvel avion partagé par les Diables Rouges et les Red Flames (photos)

Brussels Airlines vient de présenter le nouveau Trident ! Cet avion, un Airbus A320, sera le nouvel avion officiel des Diables Rouges, mais aussi de Red Flames, comme l'ont confirmé Eden Hazard et Tessa Wullaert ce matin lors d'une cérémonie à l'aéroport de Zaventem. Cet appareil sera utilisé pour tous les déplacements de la sélection après la Coupe du Monde au Qatar.

Ce dernier comprend des visuels en référence à la fois aux Diables Rouges et aux Red Flames, avec le trident et la présence de nombreuses flammes. C'est André Eisele, l'artiste le plus expérimenté d'Europe en aérographie XXL, qui s'est chargé de réaliser le design de l'appareil. Voilà un nouvel outil pour nos équipes nationales.