Leandro Trossard: "Heureux de pouvoir jouer devant nos supporters dimanche"

Blessé, Leandro Trossard avait manqué le rassemblement d'octobre des Diables Rouges, et le match en Autriche (2-3) et le duel contre la Suède arrêté à la mi-temps à la suite de l'attentat place Sainctelette. Le joueur d'Arsenal a retrouvé l'équipe nationale pour le dernier diptyque de l'année, qui a vu les troupes de Domenico Tedesco battre la Serbie 1-0 en amical mercredi à Louvain, avant de boucler leur campagne qualificative pour l'Euro 2024 en recevant l'Azerbaïdjan dimanche au Stade Roi Baudouin (18h). Une rencontre que les Belges, déjà qualifiés pour le rendez-vous allemand de l'été prochain, devront gagner afin de terminer en tête de leur groupe et ainsi être tête de série pour le tirage au sort de l'Euro, prévu le 2 décembre à Hambourg.