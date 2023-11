L'entraîneur De Biasi et l'Azerbaïdjan feront "de leur mieux" contre la Belgique

Le capitaine azerbaïdjanais présent à ses côtés, Emin Makhmudov, a ouvert avec une brève intervention. "Nous avons un match contre une équipe redoutable, l'une des meilleures du monde. Nous devons être prêts à bien jouer." Épargné par le parterre de journalistes ayant fait le déplacement depuis Bakou, il s'en est allé.

De Biasi a pris la parole, pour saluer la campagne de son groupe, qui a notamment battu jeudi la Suède (3-0), mais terminera au mieux 3e de la poule F. "L'équipe a toujours donné le meilleur d'elle-même. Avec un jeu est de grande qualité, elle a grandi et été capable de trouver une identité. Avec plus de qualité, nous aurions pu saisir plus d'opportunités."