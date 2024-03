Les débordements après un match en Turquie: "C'était très spécial", pour Thomas Meunier

Après la rencontre, remportée 2-3 par Fenerbahçe grâce à un but de Batshuayi, des supporters de Trabzonspor ont envahi la pelouse avant de menacer et d'attaquer des joueurs et l'entraîneur de Fenerbahçe. "On m'avait prévenu que ça allait partir en vrille un moment donné, mais je ne pensais pas que ça allait exploser comme ça", a raconté Meunier. "Il y a eu pas mal d'antécédents en Turquie qui ont fait qu'ils ont appris à apprivoiser un peu ce genre de situations. Maintenant, ce match est très spécifique, c'est le seul qui amène ce genre de problèmes. Mais même eux étaient étonnés du déroulement. Cela n'avait jamais débordé autant."

Meunier raconte avoir vu "de tout voler": des bouteilles, des pièces, des boulons,… Selon le Diable Rouge, "l'arbitre a géré le match avec une certaine aisance. Le 2-2 aurait été, je pense, un magnifique résultat pour tout le monde, ça aurait vraiment calmé la situation. Finalement, Michy avait envie de marquer ce troisième but, c'est ce qui a fait un peu tout exploser parce que par la suite ils ont fêté cette victoire de façon assez exagérée et ça a clairement mis le feu aux poudres."