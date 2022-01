Les Diables Rouges affronteront l'Irlande en préparation le 26 mars à Dublin

(Belga) Les Diables Rouges disputeront un match de préparation contre l'Irlande à Dublin le samedi 26 mars prochain, a annoncé l'Union belge de football (URBSFA) mardi.

Ce match amical contre l'Irlande "s'inscrira dans le cadre du centième anniversaire de la fédération irlandaise de football", a précisé l'URBSFA dans son communiqué. Dans leur histoire, les Diables Rouges ont affronté 11 fois l'Irlande pour un bilan de six victoires, quatre partages et une défaite. La dernière confrontation entre les deux nations remonte à la phase de poules de l'Euro 2016. La Belgique s'était imposée 3-0 avec un doublé de Romelu Lukaku et un but d'Axel Witsel. Lors du camp du mois de mars, pour lequel Roberto Martinez n'appellera que des joueurs qui comptent moins de 50 caps. Les Diables Rouges disputeront un deuxième match lors de cette fenêtre internationale mais l'adversaire n'est pas encore connu. (Belga)