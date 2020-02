Les Diables Rouges conservent leur première place mondiale

Les Diables Rouges ont conservé leur première place au nouveau classement FIFA publié jeudi. C'est la treizième fois de suite que la Belgique, qui figure en tête de ce classement depuis septembre 2018, est installée à la 1e place mondiale.

Il n'y a pas eu de matches internationaux depuis la publication du dernier classement le 19 décembre. Il n'y a donc pas de changement en haut du tableau. Les troupes de Roberto Martinez sont toujours en tête devant la France et le Brésil, l'Angleterre et l'Uruguay complétant le top 5, devant la Croatie et le Portugal.

L'Espagne, l'Argentine et la Colombie complètent le top 10. Le prochain grand rendez-vous des Diables sera l'Euro 2020, où la Belgique affrontera la Russie (FIFA 38), le Danemark (FIFA 16) et la Finlande (FIFA 58). Avant cela, les Diables Rouges affronteront en mars le Portugal (FIFA 7) et la Suisse (FIFA 12).

Les Diables Rouges avaient bouclé l'année 2019 à la 1e place, qui leur a valu le titre d'Equipe de l'année pour la troisième fois après 2015 et 2018. Ils ont ainsi égalisé l'Allemagne et dépassé l'Argentine (2x) et la France (1x). Seuls le Brésil (12x) et l'Espagne (6x) ont fait mieux. Le prochain classement FIFA sera publié le 9 avril.