Les Diables Rouges grimperont à la 4e place du prochain classement FIFA le 30 novembre

La Belgique a remporté ses deux matchs au cours de la semaine dernière. Le premier, en préparation, mercredi face à la Serbie à Louvain (1-0), et le second, comptant pour les qualifications de l'Euro 2024, dimanche contre l'Azerbaïdjan à Bruxelles (5-0). Tout comme l'Angleterre, qui passera de la 4e à la 3e place, les Diables gagneront une place et seront 4es.

Le Brésil, qui s'est incliné à deux reprises dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, contre la Colombie (2-1) et face à l'Argentine (0-1), fera la mauvaise affaire et sortira du podium pour atterrir en 5e position. Les champions du monde argentin confirmeront quant à eux leur première place, devant la France. Les Pays-Bas grimperont au 6e rang, devant le Portugal de l'ancien sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez.