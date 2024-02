Les Diables Rouges héritent de l'Italie, la France et Israël

La phase de groupes se déroulera de septembre à novembre 2024. La première journée est prévue du 5 au 7 septembre avant la 2e journée du 8 au 10 septembre. En octobre, la 3e journée se jouera du 10 au 12 et la 4e journée du 13 au 15. La 5e journée se tiendra du 14 au 16 novembre avant la 6e et dernière journée du 17 au 19 novembre.

Pour cette quatrième édition, l'UEFA a changé de format. Les deux premiers des quatre groupes de la Ligue A disputeront des quarts de finale sous format aller-retour en mars 2025 avant le 'Final Four' prévu en juin 2025 avec des demi-finales et une finale en match simple dans un seul pays.

Des barrages de maintien/promotion entre les troisièmes de groupe et les deuxièmes de groupe de la ligue inférieure feront également leur entrée. Les derniers du groupe seront relégués dans la Ligue inférieure et les premiers des groupes des Ligues B, C et D seront promus.