La Belgique jouera sa qualification pour le 'Final Four' de la Ligue des Nations face au Danemark, dans la 'finale' du groupe 2 de la Ligue A mercredi soir (à suivre en direct sur RTL-TVI à 20h45) à huis clos au stade Den Dreef de Louvain, dans ce qui sera le dernier match de l'année 2020 pour les Diables Rouges.

La Belgique est en tête du groupe 2 de la Ligue A avec 12 points, 2 de plus que le Danemark, qui reste dans la course grâce à son succès 1-2 décroché sur le fil dimanche en Islande. Les Diables Rouges n'ont besoin que d'un point pour rejoindre le dernier carré, tandis que les Danois coifferaient les Diables au poteau en cas de victoire à Louvain.

"Ce ne sera pas un match facile", a déclaré le sélectionneur fédéral Roberto Martinez lors de la conférence de presse d'avant-match mardi. "C'est notre dernier match en Ligue des Nations et notre dernier match en 2020. Nous ferons tout pour terminer sur une bonne note. Les joueurs ont montré leur motivation et leur engagement sur le terrain, ils font tout pour gagner. Bien sûr, le Danemark voudra aussi gagner, mais la concentration de l'équipe est très bonne. Le Danemark a une très bonne équipe, composée de joueurs qui évoluent au plus haut niveau international depuis longtemps, et un coach (Kasper Hjulmand, ndlr) qui leur a apporté de nouvelles idées. Ca sera un match difficile mais nous jouons à la maison et nous voulons bien finir l'année 2020".

Un match auquel ne participera pas Eden Hazard. "J'ai l'impression qu'il pourrait être prêt pour le match du Real Madrid de ce week-end, mais celui de demain arrive encore trop tôt. Le temps n'était pas de notre côté".

La Belgique avait manqué le rendez-vous de la première édition de la Ligue des Nations il y a deux ans. En ballotage favorable avant la dernière journée, les Diables avaient alors sombré en Suisse lors de la dernière journée (5-2 après avoir mené 0-2), laissant la Nati lui brûler la politesse. "Nous avons tiré les leçons de la défaite en Suisse", a confié Thibaut Courtois. "Nous savons que c'était un mauvais match et nous n'avons plus commis la même erreur depuis. Demain, il nous faudra rester concentrés de la première à la dernière minute".

