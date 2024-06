Les Diables Rouges ont intégré leur camp de base en Allemagne

Mercredi matin, vers 10 heures, la délégation belge s'est envolée de Bruxelles. Après un court vol, elle a atterri sur le sol allemand et a mis le cap sur Ludwigsburg, près de Stuttgart, une ville hôte du tournoi. Les Diables séjourneront au Schlosshotel Monrepos et s'entraîneront un peu plus loin, au Sportzentrum Wasen, à Freiberg am Neckar. Accueillis par une haie d'honneur tant à l'aéroport qu'à leur hôtel, les Diables sont les bienvenus en Allemagne.

Ouverte pendant 15 minutes à la presse, la première séance d'entraînement est programmée plus tard dans la journée. Le public pourra assister à celle de jeudi matin.