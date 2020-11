Les Diables Rouges qualifiés pour le "Final Four": "On a fait ce qu’on devait faire", dit Lukaku (vidéo)

La Belgique s'est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des nations en battant 4 à 2 le Danemark mercredi à Louvain grâce notamment à un doublé de Romelu Lukaku.



L'attaquant de l'Inter Milan a marqué en seconde période (56e et 69e minutes) ses 56e et 57e buts avec les Diables Rouges, dont 17 inscrits lors des 14 derniers matches avec la sélection nationale belge. La Belgique rejoint ainsi la France, l'Espagne et l'Italie dans le dernier carré de la Ligue des nations.

"C’était important de se qualifier. On a fait ce qu’on devait faire. On a encaissé deux buts, c’est dommage", a confié Romelu Lukaku à notre micro. "Les demi-finales de la Ligue des Nations, c’est bien, mais avant ça, il y aura l’Euro. Il est important que les joueurs continuent à faire du bon travail en club. Cela m’a fait du bien de jouer avec les Diables après ma blessure. J’ai récupéré et j’ai envie d’entamer beaucoup de matches."

