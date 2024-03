Les Diables Rouges rejoints in extremis 2-2 par l'Angleterre

Les Diables Rouges ont été rejoints 2-2 par l'Angleterre dans les derniers instants du match, mardi, dans le stade de Wembley, à Londres, en préparation à l'Euro 2024 de football. Jude Bellingham a arraché l'égalisation pour les Anglais sur la dernière action (90e+5). Youri Tielemans a donné par deux fois l'avantage aux Belges (11e et 36e) et Ivan Toney a inscrit le premier but anglais sur penalty (17e).