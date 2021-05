Les Diables Rouges seront bel et bien vaccinés en priorité avant l'Euro

Les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées, réunis mercredi en CIM (Conférence interministérielle) Santé, se sont accordés pour que les joueurs de l'équipe nationale soient vaccinés contre le coronavirus avant le début de l'Euro, le 11 juin prochain.

L'Union Belge plaide depuis un certain temps pour que les Diables Rouges soient protégés contre la Covid-19 avant de débuter leur tournoi. Interrogé mardi matin par LN24, le président de l'Union belge Mehdi Bayat avait estimé qu'il fallait "très clairement" que les Diables soient vaccinés. "Il y a eu des discussions avec le gouvernement et il y a une volonté générale pour que nos Diables soient vaccinés. Il ne faut pas oublier que ce sont des ambassadeurs de la Belgique, qui seront très regardés pendant un mois. Il ne faut pas prendre le risque d'avoir un cluster dans l’équipe, ce ne serait pas bien vu. La volonté est non seulement de vacciner l'équipe, mais aussi de peut-être utiliser leur image pour faire en sorte que la population encore hésitante à la vaccination passe le cap".

Le Premier ministre Alexander De Croo avait soutenu cet appel. Le ministre fédéral Frank Vandenbroucke avait ensuite donné son accord. La semaine dernière, seul le ministre flamand des Sports, Ben Weyts (N-VA), s'y était opposé: "Le football international a poursuivi ses activités même lorsque la vaccination n'était pas effective. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de donner aux personnes qui vivent à l'étranger la priorité sur les personnes qui vivent ici".

Ce mercredi, les ministres de la Santé ont donc donné leur feu vert pour cette vaccination, apprend-on de source proche du dossier.

Les 26 joueurs de la sélection de Roberto Martinez, dévoilée lundi, ainsi que 11 réservistes et les membres du staff devraient donc être vaccinés dans les prochaines semaines, probablement avec le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) qui ne nécessite l'administration que d'une seule dose. Ceux qui nécessitent deux injections à quelques semaines ou deux mois d'intervalle ne seraient pas pris en compte puisque d'ici là, l'Euro sera terminé.