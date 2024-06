Les Diables Rouges sifflés par leurs supporters en fin de match

Grâce au partage 1-1 entre la Slovaquie et la Roumanie à Francfort, la voie vers la victoire de groupe et un huitième de finale contre les Pays-Bas ou la Slovénie dans la partie de tableau la plus abordable était ouverte pour les Diables Rouges. Cependant, les Belges n'ont pas fait mieux qu'un partage vierge contre l'Ukraine à Stuttgart, après une rencontre soporifique.