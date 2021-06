Place à la Russie: voici la composition probable des Diables Rouges

Les Diables Rouges entament ce soir leur campagne à l'Euro 2020. Notre sélection affrontera la Russie dans un match important qu'ils veulent gagner pour prendre un envol idéal, avant de jouer le Danemark, sans doute l'adversaire le plus relevé de la poule.

Privés d'Axel Witsel et de Kevin De Bruyne, les Belges vont devoir goupiller. En défense, le trio Alderweireld, Denayer et Vertonghen aurait la priorité, avec un certain Thomas Vermaelen en premier suppléant. Le duo Tielemans-Dendoncker devrait aussi être confirmé, alors que Timothy Castagne et Thorgan Hazard devraient occuper les flancs. Cela priverait Meunier d'une titularisation. Dries Mertens et Yannick Carrasco devraient eux se charger d'alimenter Romelu Lukaku, sur qui repose une partie des espoirs belges.

Voici donc le onze probable: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Dendoncker, Th. Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku