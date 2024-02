Les Diables Rouges toujours quatrièmes au classement FIFA, le top-10 inchangé

Les adversaires des Diables Rouges à l'Euro, la Roumanie (45e) et la Slovaquie (48e) ont enregistré un recul respectivement de deux et trois places.

Le haut du tableau n'a pas évolué par rapport au dernier classement, publié en décembre 2023. L'Argentine, championne du monde, devance toujours la France et l'Angleterre. Derrière les Diables Rouges, le Brésil complète le top-5. La suite du top-10 est également inchangée, avec les Pays-Bas sixièmes, le Portugal septième, l'Espagne huitième, l'Italie neuvième et la Croatie dixième.

Les changements sont liés aux deux tournois continentaux disputés en ce début d'année, la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe d'Asie. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, gagne dix places et grimpe au 39e rang. Le finaliste, le Nigeria, enregistre un bond de 14 places pour atterrir au 28e rang. En ce qui concerne la Coupe d'Asie, le Qatar, vainqueur, grimpe de 21 places et pointe en 37e position. Finaliste, la Jordanie est récompensée de son parcours avec un gain de 17 places et une 70e place.

Le prochain classement FIFA sera publié le 4 avril.