Les Diablotins écrasent le Pays de Galles et se rapprochent d'une qualification pour l'Euro 2021

La Belgique a dominé le Pays de Galles 5 buts à 0 vendredi, à Louvain, pour son sixième match de qualification à l'Euro de football pour les joueurs de moins de 21 ans, dans le groupe 9. Mike Trésor Ndayishimiye (17e sur penalty) Albert Sambi Lokonga (20e et 34e), Jelle Bataille (77e) et Loïs Openda (80e) ont marqué les buts belges. A deux journées de la fin, les Diablotins trônent en tête du groupe avec 13 points, devant l'Allemagne (12).



Par rapport à la belle victoire sur l'Allemagne (4-1) en septembre, Jacky Mathijssen devait modifier pratiquement la moitié de son équipe, en raison de l'indisponibilité de Mile Svilar et du passage chez les A pour l'amical contre la Côte d'Ivoire de Sebastiaan Bornauw, Zinho Vanheusden et Alexis Saelemaekers. Hannes Delcroix, qui a repris l'entraînement depuis peu après avoir été testé positif au coronavirus, prenait lui place sur le banc. Titularisé dans les buts, Arnaud Bodart devait se détendre sur une frappe des 20 mètres de Liam Cullen (8e). Passée cette alerte, les jeunes Belges prenaient le match en main. Loïs Openda ne parvenait pas à conclure un beau mouvement collectif entamé sur le flanc droit (10e) puis Francis Amuzu alertait le gardien Adam Przybek via une frappe lointaine (11e). A la 16e minute, Ahmed Touba récupérait le ballon dans son camp et, ne trouvant aucun adversaire devant lui, se lançait dans un raid solitaire jusque dans le rectangle gallois où Brandon Cooper l'arrêtait fautivement. Des onze mètres, Mike Tresor Ndayishimiye ne tremblait pas (1-0, 17e). Le deuxième but tombait déjà trois minutes plus tard. Sur un coup franc de la gauche de Ndayishimiye, Sambi Lokonga sautait plus haut que tout le monde, son coup de tête terminait dans les filets gallois (2-0, 20e). Les Diablotins continuaient sur leur lancée à la 34e minute: sur un centre de la droite de Jelle Bataille, Lokonga, au petit rectangle, se jetait pour reprendre en un temps. Il pensait avoir manqué une énorme occasion, mais le ballon était bien rentré dans le but avant de ressortir par un trou dans le filet du but (3-0, 34e). En seconde période, la Belgique maintenait la pression. Lokonga montrait qu'il n'était pas rassasié par son doublé (55e) tandis que Francesco Antonucci (64e), monté à la pause, tentait plusieurs fois sa chance, en particulière d'en dehors du rectangle. Le quatrième but était l'œuvre de Jelle Bataille, après s'être joué de deux défenseurs (4-0, 77e). Un penalty de Loïs Openda, sifflé pour une main de Williams, donnait au score des allures de forfait (81e). Lui aussi monté au jeu, Antoine Colassin avait le temps de se montrer dangereux, le gardien Przybek l'empêchait d'ajouter son nom au marquoir (84e). La Belgique reste en tête du groupe avec 13 points, un de plus que l'Allemagne, victorieuse 0-5 en Moldavie. La Bosnie-Herzégovine est troisième (8 points) devant le Pays de Galles (6 points) et la Moldavie (4 points). Mardi, les Diablotins, qui retrouveront normalement Bornauw, Vanheusden et Saelemaekers, se rendront en Moldavie (16h00). Ils termineront la phase de groupe le 17 novembre par un déplacement en Bosnie-Herzégovine. Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase de groupes de l'Euro, qui se disputera du 24 au 31 mars 2021 en Hongrie et Slovénie. Le tour final à élimination directe se déroulera dans un second temps, du 31 mai au 6 juin 2021.