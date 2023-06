Les festivités du mariage de Thibaut Courtois et Mishel Gerzig ont débuté

Les festivités du mariage du gardien de but Thibaut Courtois et de sa fiancée Mishel Gerzig ont débuté dimanche soir dans un bar sur la plage de Cannes, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Il ne s'agit que de la fête de bienvenue, la cérémonie de mariage et la fête qui l'accompagnera se dérouleront lundi dans un lieu qui n'a pas encore été dévoilé. On attend plus de 300 invités, mais ils auraient été priés de garder le secret sur le mariage.

Courtois est fiancé au mannequin israélien Mishel Gerzig depuis le 4 juin 2022. Ils sont en couple depuis le début de l'année 2021.