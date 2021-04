Les Red Flames tenues en échec par la Suisse en barrages pour la Coupe du monde

Les Red Flames ont partagé l'enjeu face à la Suisse (2-2) en match aller des barrages pour la Coupe du monde de football féminin vendredi à Louvain. Un bon résultat pour les Suissesses avant le match retour mardi chez elles (19h).

Le coach Ives Serneels avait entamé la rencontre dans la même composition que lors de la dernière rencontre de poule contre l'Italie (2-1) il y a un mois. Nicky Evrard a reçu encore la préférence dans les buts par rapport à Justien Odeurs.

Les Belges débutaient on ne peut mieux grâce à Janice Cayman qui ouvrait déjà la marque dès la 5e minute de jeu (1-0). Evrard, précisément, devait sortir le grand jeu au quart d'heure devant Bachmann après avoir déjà capté une tête de Bühler quelques minutes plus tôt. Davinia Vanmechelen trouvait le poteau à la 24e minute et Tessa Wullaert frappait juste à côté d'un tir croisé à la 33e, de quoi conforter les Belges dans leurs positions.

A trois minutes près...

L'entrée au jeu d'Alisha Lehmann à la mi-temps portait ses fruits pour les Suisses qui égalisaient à la 56e avec la complicité bien involontaire de Davina Philtjens (1-1). Les Red Flames ne tardaient pas à réagir par une belle frappe de Laura Deneve à l'heure de jeu (2-1) pour redonner l'avantage à la Belgique à la 60e. La gardienne suisse sortait un nouveau ballon sur coup franc de Wullaert (65). Les joueuses d'Ives Serneels étaient reparties de l'avant. Las, la Suisse (FIFA 18) parvenait à égaliser, toujours par Alisha Lehmann, à 3 minutes du coup de sifflet final offrant à son pays un bon résultat en vue du match retour prévu mardi (19h00) à Biel en Suisse.

Les Pays-Bas en ballotage favorable

Le vainqueur de Belgique/Suisse affrontera dans un second barrage début novembre (5 et 13) soit les Pays-Bas (FIFA 9), champion d'Europe, soit le Danemark (FIFA 13), vice-champion d'Europe, dont le gagnant ira à la Coupe du monde en France l'an prochain (7 juin au 7 juillet 2019). Les Néerlandaises ont battu le Danemark (2-0) vendredi dans leur match aller restant sur une 7e rencontre consécutive sans encaisser de buts (pour 19 inscrits).